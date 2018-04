Congo-Kinshasa: La bataille autour du label UDPS continue

Le CNSA avait recommandé au camp Tshibala-Loseke de créer un nouveau parti et de choisir une autre dénomination. La même recommandation avait été faite à l'endroit de Valentin Mubake et de Corneille Mulumba.

Une troisième aile de l'UDPS, celle dirigée par Valentin Mubake, ne reconnait pas non plus les résultats de ce congrès. Jeudi dernier, le Conseil national de suivi de l'accord (CNSA) avait pourtant tranché en faveur de l'UDPS dirigée par le secrétaire général Jean-Marc Kabund.

Maitre Paulin Mukala, président du collectif des avocats de Tharcisse Loseke, affirme même que les décisions qui ont été prises par ce congrès seront « nulles et de nul effet ». « Il y a le principe de l'antériorité. C'est l'action déposée au tribunal qui précède la tenue de ce congrès. Et même si par la suite le congrès est tenu, cette décision pourra toujours agir contre tout ce qui va être pris comme résolution au niveau de cette messe noire. »

