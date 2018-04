Botswana: Mokgweetsi Masisi au pouvoir

Après une carrière de comédien, il deviendra plus tard professeur d'université. Avant son ascension comme président du Botswana, il cumulait comme vice-président de la République, ministre de l'Education et chancelier de l'université du Botswana.

En Afrique, ce vaste pays enclavé et entouré par l'Afrique du Sud, la Namibie et le Zimbabwe est particulièrement riche en faune et flore sauvages.

De l'avis des analystes, Mokgweetsi Masisi hérite d'un pays à la gouvernance exemplaire. Situé en Afrique australe et indépendant depuis le 30 septembre 1966, le Botswana est régulièrement célébré pour sa transparence politique. Peuplé de 2,2 millions d'habitants, il traverse une période de forte croissance économique caractérisée par de grandes exportations de ressources minières et de viande bovine.

