Clôture de l'atelier de réflexion sur le civisme des jeunes : Le Ministre Sidi Touré assure les jeunes du soutien de l'Etat

L'atelier de réflexion sur le civisme des jeunes, a pris fin le 30 mars à Bouaké, après deux jours d'intenses travaux. L'atelier, qui s'est ouvert jeudi, est organisé par Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique.

C'est le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique (MPJEJSC), Sidi Tiémoko Touré qui a présidé la clôture. Les leaders des mouvements et associations de jeunesse membres du Conseil National des Jeunes de Côte d'Ivoire, des organisations politiques de jeunesse et à toutes les composantes de la population ont pris part à cet atelier à Bouaké.

En prononçant son discours de clôture, le Ministre Sidi Touré, a rappelé que ces deux jours d'activités ont permis de réfléchir sur la contribution des jeunes à la promotion du civisme en Côte d'Ivoire.

Il a aussi indiqué que ces échanges ont particulièrement permis aux participants de se consacrés à d'intense réflexions sur le sujet avec des commissions qui se sont penchées sur des problématiques brulants, à savoir : Jeunesse/violences/gestion des conflits en Côte d'Ivoire ; Jeunesse/Engagement civique en Côte d'Ivoire ; Jeunesse/cohésion sociale en Côte d'Ivoire et Jeunesse/jeux politiques en Côte d'Ivoire.

Selon le Ministre Sidi Touré, ces assises ont offert aux participants l'opportunité d'avoir des échanges francs et constructifs. « Aussi, me plait-il, de me rassurer et de vous rassurer que les conclusions de vos travaux que j'ai suivi avec attention, ne seront pas rangées comme des documents d'archives.

Elles seront transmises à Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, patron de cet atelier, qui les attend avec impatience. Vous devez chez participants, chacun à son niveau vous approprier ces résolutions pour endiguer le phénomène d'incivisme et de violence dans notre pays. Pour notre part, nous serons toujours à vos côtés pour accompagner et apporter l'appui nécessaire à toutes les bonnes initiatives que vous prendrez », a affirmé le Ministre Sidi Touré.

Il a également souhaité une joyeuse fête de Pâques et un bon retour chez eux aux participants. Quant aux participants, ils ont félicité le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique pour la qualité de l'organisation de l'atelier.

Ceux-ci se sont également félicités de la richesse des conclusions. Des recommandations ont été formulées, notamment celle de susciter la conscience nationale au niveau des jeunes, renforcer leur capacité au civisme et à la citoyenneté, faire le diagnostic de la situation des jeunes, réprimer tous actes d'incivisme avéré, réinstaurer le service militaire dès l'âge de la majorité, réactiver les Institutions socio-éducatifs (ISE) etc.

Étaient aux côtés du Ministre Sidi Touré, les Ministres Jean-Claude Kouassi et Abinan Pascal, respectivement ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale et ministre de la Modernisation et de l'Administration. Ainsi que Dah Sansan président des Jeunesses Républicains (RJR).