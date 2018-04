Sénégal: La Délégation à l'entreprenariat rapide démarre ses activités, annonce Macky Sall

Selon le chef de l'Etat, il appartient à "cette jeunesse vaillante de notre pays qui de par sa vitalité, sa créativité et son talent est la plus précieuse ressource de notre pays, de porter notre destin".

"La DER va commencer les financements à compter de ce mois d'avril 2018", a-t-il déclaré, soutenant que le lancement de ces financement "va permettre aux jeunes porteurs de projets à assumer leur avenir avec plus de confiance et de sérénité".

Dakar — La Délégation à l'entreprenariat rapide (DER), un programme de 30 milliards de francs CFA destiné à promouvoir l'entreprenariat et l'emploi des femmes et des jeunes, va démarrer ses activités ce mois d'avril, a annoncé, samedi, à Pikine (banlieue dakaroise), le chef de l'Etat, Macky Sall.

