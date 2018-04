Burkina Faso: SNC - La cité des artistes promise pour la 20e édition

L'amitié entre les communautés, l'engagement individuel et collectif participent à cette noble cause, a-t-il fait comprendre. Par ailleurs, M. Sango a souhaité que le Burkina Faso œuvre à renforcer la SNC afin que le pays dispose de grands créateurs, d'artistes hors pairs.

Selon lui, les artistes ont montré que le Burkina Faso est riche de sa diversité culturelle. Et d'ajouter que la SNC a, une fois encore, montré la « justesse de la vision du gouvernement », à savoir que l'édification d'une nation forte ne peut se réaliser qu'à travers le brassage fraternel. Pour lui, la culture peut contribuer à l'accroissement de la richesse nationale et par ricochet à la lutte contre le chômage.

Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, a pour sa part salué le talent des artistes venus de différentes provinces du Burkina Faso. « Durant sept jours, des hommes, des femmes, des jeunes et enfants se sont mobilisés pour porter encore plus haut l'immensité de nos savoir-faire, de notre richesse culturel », a-t-il affirmé.

« La semaine a été longue et difficile certes mais tout le monde mérite les félicitations et la reconnaissance du Burkina Faso pour le succès de cette activité», a-t-il ajouté. Le ministre en charge de la Culture du Mali, N'diaye Ramatoulaye Diallo, était l'une des personnalités présentes à la cérémonie.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.