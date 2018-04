Cote d'Ivoire: Fête de Pâques - 70 interventions effectuées samedi par le GSPM, plusieurs blessés

Donnant quelques détails sur des opérations réalisées dans les villes de l'intérieur du pays, les 30 et 31 mars, les secours indiquent que sur l'autoroute du Nord au niveau de N'Zianouan 37 victimes blessées dans un accident de la circulation et 6 autres blessés dans d'autres cas d'accidents. A Yamoussoukro sur la route menant à Bouaké après le corridor Morofé les pompiers notent notamment 52 victimes ayant tous refusé de se faire évacuer et 8 victimes d'accident dans la ville.

Les pompiers notent qu'il n'y a eu aucun décès, seuls des blessés, dans cette journée. Le GSPM appelle tout de même à la prudence au respect du code de la route et de la loi portant interdiction du téléphone au volant et les dépassements anarchiques.

Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) a réalisé 70 interventions dans la journée du 31 mars 2018, dans le cadre du week-end pascal. C'est-à-dire 22 interventions effectuées par la compagnie de l'Indénié dans la commune d'Adjamé, 12 par celle de Zone 4 et 10 opérations effectuées à Yopougon. La compagnie de Bouaké en a enregistré 8, 11 à Korhogo, 01 à N'Zianouan et 04 Yamoussoukro.

