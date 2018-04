Sénégal: Plaidoyer pour une autonomisation économique totale des femmes rurales

La présidente de la fédération des 125 groupements de femmes de la commune de Ross Bethio, Basse Hanne Kane a indiqué qu'elles sont engagées dans la production, la transformation et la commercialisation du riz de la vallée, la production de l'oignon, la pomme de terre et d'autres produits horticoles.

Selon elle, "ces femmes méritent plus d'accompagnement et d'encadrement, afin que la sécurité alimentaire et le programme national pour l'autosuffisance en riz pour le Sénégal se réalisent à partir de la région nord".

Les représentantes des ministres de la Femme, de la Famille et du Genre, du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ont pris part à cette rencontre avec les femmes du Walo.

Mme Diop s'exprimait à l'issue d'une visite sur les périmètres rizicoles et maraîchers des femmes de Ross Bethio, de Ngomène et de Pont-Gendarme, pour constater les conditions de travail des agricultrices dans les riziers du Walo.

