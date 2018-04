Sierra Leone: Présidentielle - Après le dépouillement, la compilation des résultats

Le dépouillement s'est donc terminé « rapidement » dans la nuit de samedi à dimanche et la compilation devait démarrer « ce dimanche matin », selon son porte-parole qui promet des résultats « d'ici quelques jours ». En tout cas, « plus rapidement » que lors du premier tour car la présidentielle était alors couplée aux élections locales et parlementaires.

Vendredi, l'opérateur Orange expliquait les récentes « perturbations » du réseau par la rupture d'un câble sous-marin entre Dakar et Nouakchott mais sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes et journalistes accusent le gouvernement d'avoir volontairement coupé les communications. Le ministre des Télécoms n'était pas joignable, ce dimanche matin, pour répondre à nos questions.

En Sierra Leone le second tour de l'élection présidentielle s'est déroulé, samedi 31 mars, et les opérations de dépouillement sont maintenant terminées. La compilation des résultats a débuté, ce dimanche 1er avril, vers 9h00, heure locale, selon la Commission électorale.

