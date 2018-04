Ile Maurice: Sommet du Commonwealth - Pravind Jugnauth rencontrera Theresa May

Les Chagos et le Brexit. C'est sur ces deux dossiers que porteront essentiellement les discussions entre le Premier ministre Pravind Jugnauth et son homologue britannique Theresa May. Les deux dirigeants devront se rencontrer pour un tête-à-tête lors de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth dans deux semaines, affirme le bureau du Premier ministre.

Même si la volonté de Maurice de porter l'affaire Chagos devant la Cour internationale de justice n'est pas vue d'un bon œil par Londres, cette rencontre pourrait améliorer les relations entre les deux pays. «Nous notons une attitude plus positive de la part des Britanniques. Le dossier Chagos ne doit pas entacher nos relations bilatérales. Le haut-commissaire britannique veut consolider les relations bilatérales et nous sommes ouverts à toute proposition», avait déclaré Pravind Jugnauth en octobre 2017, à son retour du Sommet des Nations unies, à New York.

Le Brexit demeure aussi un sujet de préoccupation majeure pour le gouvernement mauricien. Le comité ministériel mis sur pied pour amortir les répercussions a opté pour une stratégie de diversification. Entre autres, sortir du secteur textile-habillement pour se concentrer sur le secteur financier.

Succession d'Elizabeth II

La grand-messe du Commonwealth se tiendra à Londres et à Windsor au Royaume Uni, du 16 au 20 avril. L'évènement accueillera les dirigeants de 53 pays qui faisaient partie de l'Empire britannique. Le Premier ministre indien Narendra Modi a lui aussi confirmé sa participation.

Ce sommet devrait aussi être l'occasion pour les membres du Commonwealth de prendre une décision quant à la succession de la reine Elizabeth II, âgée de 91 ans, à la tête de cette instance.