Le festival Goli de Béoumi édition 2018 a officiellement ouvert ses portes samedi 31 mars 2018 à la place Henri Konan Bédié à Béoumi. Du 31 mars au 01 avril, à travers ce festival, le Cercle scientifique de Gbêkê (Csg), l'initiateur de cet événement, entend faire de la ville de Béoumi, la capitale du Goli d'une part, et le carrefour des arts et de la culture en Côte d'Ivoire d'autre part. Il s'agit, par ailleurs, pour les cadres de la région parmi lesquels le ministre Sidi Tiémoko Touré de faire de ce festival la sève vivifiante de la promotion de la destination touristique de Béoumi.

Classer le Goli au patrimoine mondial de l'UNESCO

A en croire le président du Csg, Pr Gadegbeku Samuel, commissaire général dudit festival, l'enjeu est de faire découvrir le Goli à travers la connaissance même de l'histoire de cette danse.

Ce festival, a-t-il souligné, vise à montrer l'apport du Goli aux industries culturelles pour le développement durable de Béoumi et par-delà la Côte d'Ivoire. «Nous souhaitons faire classer le Goli au patrimoine mondial de l'Unesco. Cette initiative épouse la vision du Csg qui a pour but de booster le développement local», a dit Pr Gadegbeku.

La cérémonie d'ouverture du festival a connu la présence effective de plusieurs autorités administratives, politiques et coutumières. Notamment celle du Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, Sidi Tiémoko Touré, par ailleurs député de Béoumi, de Koné Yacouba, représentant le parrain de la cérémonie Charles Koffi Diby, président du Conseil économique sociale et environnementale et de Nanan Yao Barthélemy, chef du Canton Kondé.

Avant de lancer les festivités, le Ministre Sidi Touré a félicité le Csg et a réitéré sa ferme volonté ainsi que celle du Chef de l'Etat et du Premier Ministre de soutenir toutes les initiatives allant dans le sens de promotion de la culture.

Béoumi a séduit par la beauté magnifique et pleine de grandeur du Goli

Il faut signaler que le lancement du festival a été marqué par une conférence publique animée par Houra Michel, journaliste à la retraite, sur le thème: «Goli, culture et développement». L'on retiendra de cette conférence que le Goli est l'âme du peuple Kondè ou encore Gôdè mais aussi, une société secrète et une danse.

«Il y a dans le Goli plusieurs masques classés en trois catégories: Le Ganéman ou le Goli sacré. Puis le Glain et le Kpan. Ces masques ne sortent pas ensemble», a-t-il fait savoir. Durant deux jours, la ville de Béoumi a séduit tous les visiteurs qui ont effectué le déplacement à travers la beauté magnifique et pleine de grandeur du Goli. Et des richesses culturelles et cultuelles du département de Béoumi au programme de cette 2ème édition du festival.