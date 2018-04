Cote d'Ivoire: MTN Ligue1 (19è journée) - Togui Mel a encore frappé

Il est en train de creuser l'écart entre ses poursuivants directs et lui. Le samedi 31 mars, en match comptant pour la 19è journée de la Mtn Ligue1, William Togui Mel s'est encore illustré. Et ce, de la plus belle manière, en signant un doublé face au Séwé Sports de San Pedro.

Une large victoire du Sporting club de Gagnoa face aux Portuaires (3-0) qui permet aux poulains du président Diabaté Yssouf de mieux s'assoir dans leur fauteuil de dauphin. Mais deux précieuses banderilles qui propulsent "la foudre" (William Togui Mel) du fromager loin devant son rival immédiat, Touré Ahmed de l'Asec.

Le goleador de Gagnoa, même s'il n'est pas le plus estimé de la Mtn Ligue1, est en passe de devenir le plus admiré des buteurs pour sa correction, sa classe de grand attaquant et de chasseur de buts.

« Togui le dominateur. Autorité, vitalité, coup d'œil, placement, sang froid, esprit de décision et surtout sens du but. Togui est vraiment impérial ».

Touré Ahmed, son poursuivant direct qui croisera le fer avec les "Yéyés " du Stade d'Abidjan, sait désormais à quoi s'en tenir.