Afrique de l'Ouest: Présidentielle - La Cédéao «satisfaite» du déroulement du scrutin

L'ONG féminine Women situation room abonde dans le même sens, précisant qu'elle a reçu 20 fois moins de plaintes hier qu'après le second tour. Elle déplore tout de même quelques incidents, comme autour du commissariat de Lumley où de violents affrontements ont eu lieu hier et 15 personnes ont été arrêtées.

En Sierra Leone, le second tour de l'élection présidentielle s'est déroulé hier. Les opérations de dépouillement sont maintenant terminées et la compilation des résultats est en route. Les résultats officiels devraient être connus d'ici quelques jours, mais en attendant les observateurs se disent globalement satisfaits par le déroulement du scrutin malgré quelques incidents.

