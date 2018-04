Afrique du Sud: Les deux faces de Winnie

En 1992, Mandela annonce sa séparation d'avec Winnie et le divorce est prononcé en 1996. Un climat d'animosité empreint dès lors les relations entre les deux. Elle fustige publiquement les positions de son ex-époux, qu'elle considère comme un traître à la cause des Noirs.

Malgré les pressions de toutes sortes et la prison, elle n'abandonnera pas son combat contre la politique ségrégationniste et deviendra une cible privilégiée de la police de l'époque. Mais plus ça chauffe autour de Winnie, plus elle se radicalise. Au point que certaines de ses prises de position finissent par inquiéter le Congrès national africain (l'ANC).

