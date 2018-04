Rwanda: 1600 réfugiés burundais renvoyés dans leur pays

Le surlendemain, la situation s'envenime un peu plus lorsque sur le site de Gashora, où vivent 1 600 de ces réfugiés, les autorités rwandaises accompagnées du HCR tentent à nouveau de les enregistrer et de vacciner leurs enfants. Des échauffourées éclatent. La police rwandaise arrête 33 de leurs représentants. Les réfugiés de Gashora demandent alors à retourner au Burundi.

Environ 1 600 réfugiés burundais, présents au Rwanda depuis plus de trois semaines ont été renvoyés dans leur pays. La cause : ces réfugiés refusaient pour des raisons religieuses enregistrements biométriques et vaccinations. Les autorités rwandaises avaient durci le ton ces derniers jours après avoir tenté de négocier. Retour sur le parcours de ces réfugiés.

