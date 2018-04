Sénégal: Condamnation de Khalifa Sall - L'Urd demande une grâce présidentielle

La condamnation du maire de Dakar, Khalifa Sall, à 5 ans de prison, dans l'affaire de la caisse d'avance, a suscité de multiples réactions, notamment celles des acteurs politiques.

Loin de verser dans la polémique, l'Union pour le renouveau démocratique (Urd) implore plutôt la clémence du Chef de l'Etat. «En tant que parti politique, loin de vouloir commenter une décision de justice, notre propos, d'aujourd'hui, est de scruter l'avenir avec sérénité, loin de toute passion et de poser les jalons d'une grande réconciliation nationale autour du président de la République, Macky Sall.

Nous le connaissons accorder un grand intérêt à l'unité nationale et à la promotion des droits de l'homme. De la Constitution du Sénégal, il détient le pouvoir de grâce simple et amnistiante. Et il a déjà accordé la grâce à un de ses opposants, en l'occurrence Karim Meïssa Wade, du reste qui était frappé plus lourdement que Khalifa Sall d'une peine par la justice sénégalaise», déclare l'Urd dans un communiqué dont nous avons reçu copie.

Et dans cette requête, l'Urd entend mettre les bouchées doubles pour «la réunification de la famille socialiste. Le premier acte nous paraît être la réconciliation entre Khalifa Sall et le président du Hcct, secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng.

Dans cette voie, nous sommes attentifs aux précieux apports de Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse et de Madame la présidente du Cese, Aminata Tall. Ensemble avec nos chefs religieux de Touba et Tivaouane et des autres illustres foyers spirituels du Sénégal, sans oublier l'Eglise catholique et les chefs coutumiers, nous sommes convaincus qu'il est encore possible de concilier les positions», précise l'Urd qui est convaincu «qu'un pays ne peut se construire dans la division, les invectives et les procès d'intention ».