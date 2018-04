Afrique: Fondation Tony Elumelu - 11 Sénégalais primés

Onze Sénégalais ont été retenus, cette année, dans la quatrième promotion du programme entrepreneurial de la Fondation Tony Elumelu (Fte) qui a permis à 3.000 jeunes africains de matérialiser leurs idées d'entreprises.

Ces jeunes sénégalais font partie des 1.250 entrepreneurs africains qui vont recevoir un financement de 10.000 dollars lors du Forum prévu en octobre, à Lagos, soit 250 de plus que les 3 précédentes éditions. Ils vont bénéficier d'un capital de démarrage de 5.000 dollars non remboursable et 5.000 dollars remboursables.

Le programme lancé par le Pdg d'Uba, Tony Elumelu, cherche à offrir aux jeunes des opportunités financières en vue de permettre à l'Afrique de s'appuyer sur son secteur privé et sur sa jeunesse pour réaliser ses objectifs de développement. Selon des chiffres fournis par la Fondation Tony Elumelu (Fte), 55.000 emplois ont pu être créés depuis son lancement en 2015.

Les lauréats sénégalais ont présenté des projets innovants dans les secteurs de l'agriculture, des services, des technologies de l'information et de la communication, de la construction et de l'éducation. Les organisateurs saluent cette évolution dans la mesure où l'année dernière cinq ont été primés.

Le programme de la Fondation Tony Elumelu qui s'étale sur 10 ans pour un montant global de 100 millions de dollars, commence à susciter un réel intérêt auprès de la jeunesse africaine. Cette année, plus de 150.000 Africains de 114 pays du monde ont posé leur candidature. Des investisseurs et hommes d'affaires ont décidé de soutenir ces initiatives.

Selon le communiqué de presse, « ils ont enregistré la participation de 250 entrepreneurs supplémentaires cette année par rapport à la sélection habituelle de 1.000 candidats grâce à un partenariat représentant 1 million de dollars avec le Comité international de la Croix-Rouge (Cicr) visant à soutenir 200 entrepreneurs dans des zones de conflit et fragiles du Nigeria (Nord-Est où BokoHaram fait régner la terreur et la région du delta du Niger qui souffre de dégradations environnementales dues à des déversements de pétrole), à un accord d'un montant de 200.000 dollars avec le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) visant à soutenir 40 entrepreneurs panafricains et à un partenariat représentant 50.000 dollars avec Indorama pour soutenir 10 Nigérians. »

Le secteur privé au cœur du développement

Une fierté pour le Pdg de Uba, Tony Elumelu, qui cherche, à travers cette initiative, à inciter les Africains à miser sur un développement endogène pour sortir de l'ornière, à promouvoir l'esprit d'entreprise et à renforcer le secteur privé. Il demeure convaincu que «l'entrepreneuriat est la voie la plus efficace vers le développement durable sur notre continent et notre programme est le modèle à suivre. Il évalue l'investissement total du Programme de la Fte à 15 millions de dollars en subventions directes pour les entrepreneurs et à 5,8 millions de dollars en opérations et développement du programme et technologique ».

Les jeunes sélectionnés dans ce programme vont bénéficier, pendant 9 mois, d'un mentorat en ligne et d'une formation accélérée. Le communiqué renseigne que « l'agriculture était le principal secteur parmi les entrepreneurs sélectionné à hauteur de 29 %, suivie par la technologie (11%) et la fabrication (9%).