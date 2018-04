Zimbabwe: Emmerson Mnangagwa en visite en Chine, partenaire historique du pays

Entre Pékin et Harare, la lune de miel est ancienne puisqu'elle remonte à la guerre de Rhodésie. Tandis que les rebelles de Joshua Nkomo sont soutenus par Moscou, ceux de Robert Mugabe le sont par la Chine populaire. La guérilla de l'époque, au premier rang de laquelle on retrouvait l'actuel président Emmerson Mnangagwa, avait d'ailleurs été formée militairement à Pékin.

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a atterri à Pékin pour une visite d'Etat de cinq jours. Un long séjour pour réaffirmer les liens économiques anciens entre les deux pays. La Chine est en effet le plus gros investisseur étranger au Zimbabwe. Mais Emmerson Mnangagwa et Xi Jinping devraient aussi parler politique au vu de l'implication de la Chine dans les affaires zimbabwéennes.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.