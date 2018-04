Cote d'Ivoire: Lacina Traoré - L'Ivoirien accusé d'avoir changé d'âge et d'identité

« Nous l'avons formé et nous ne travaillons pas pour rien. Ne pas exister sur son passeport sportif nous fait perdre beaucoup en termes d'image. C'est une situation qui arrive souvent en Afrique », a expliqué Ibrahim Koné, convaincu que Lacina Traoré a 29 ans et non pas 27 ans. « J'attends que la fédération répare ce préjudice. Dans le cas contraire, je pourrais poursuivre l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport », a-t-il assuré.

Selon lui, c'est au Stade d'Abidjan, où il a évolué entre 2007 et 2008, que Lacina Traoré aurait changé d'identité avant d'être transféré au CFR Cluj. « Ce n'est pas juste sportivement et c'est pourquoi je porte plainte », a indiqué à RFI Ibrahim Koné. Le dirigeant a décidé de porter plainte contre X auprès de la Fédération ivoirienne : il considère que l'ES Abobo doit bénéficier d'une part du montant des transferts de Traoré en tant que club formateur (5% normalement).

