Ouganda: Minusca et Faca affrontent la LRA et libèrent 15 otages

A la suite de cette riposte, les hommes de la LRA ont réussi à prendre la fuite dans la brousse, a indiqué Hervé Verhooseil, le porte-parole de la Minusca. Tout en restant volontaire sur la suite des opérations. « Il y aura dans le futur, un plan de déploiement commun et nous allons voir comment nous compléter mutuellement. Les Faca connaissent bien leur région, la langue, la culture. Ils savent communiquer mieux que quiconque avec les populations locales. La Minusca est là avec du matériel. Et donc ces groupes fonctionnent très bien ensemble », assure-t-il.

Selon Ange-Maxime Kazagui, le porte-parole du gouvernement, les forces armées centrafricaines ont été averties rapidement et se sont rendues, avec la Minusca, jusqu'au village. Il y a eu un certain nombre d'échanges de coups de feu initié par la LRA. Suite à quoi nos forces conjointes on pu libérer quinze otages.

