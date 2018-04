Ile Maurice: Aquaflo - Des employés sans salaire depuis janvier

Les Chagos et le Brexit. C'est sur ces deux dossiers que porteront essentiellement les discussions entre le Premier… Plus »

Quid du NPF et NSF impayés ? «C'est vrai, l'argent n'a pas été versé auprès des autorités concernées. J'ai utilisé cet argent pour assurer le salaire des employés. Je n'avais pas d'autre choix, vu qu'on ne recevait pas de contrat. Mais on a convenu avec les autorités d'effectuer le paiement ultérieurement», dit le directeur de la compagnie. Basudeo Moloye indique, dans la foulée, que l'entreprise est en receivership depuis un an.

Ils n'auraient pas perçu leur salaire depuis janvier. Ce sont des employés de la compagnie Aquaflo Ltd, à St-Pierre, engagée dans le traitement de l'eau. Selon leurs dires, ce n'est pas le seul problème qu'ils rencontrent. Si des déductions ont été faites en guise de contribution au National Pension Fund (NPF) et au National Savings Fund (NSF), cet argent n'est pas arrivé à destination.

