Cote d'Ivoire: Kouyaté Abdoulaye (président national du rer) - "Engagez-vous pour une école de qualité "

La communauté éducative de la Côte d'Ivoire doit faire du civisme et de l'engagement permanent son crédo pour redorer le blason de l'école ivoirienne. Le président national du Rassemblement des enseignants républicains (RER), Kouyaté Abdoulaye, a invité récemment les membres de la grande famille chargée d'éduquer les enfants du pays à redoubler d'ardeur afin que la formation dans les écoles ivoiriennes soit de qualité, gage d'un avenir radieux de la Côte d'Ivoire. Cette exhortation a été faite lors de la conférence initiée par le RER d'Alépé dirigé par Koné Moussa.

Se prononçant sur le thème de l'année scolaire en cours : "Civisme et engagement pour une école de qualité", le chef de cabinet du ministre de l'Education nationale a appelé les enseignants à la persévérance et au don de soi pour la cause de l'école. Pour lui, les enseignants doivent être, en effet, constamment préoccupés par la réussite des élèves. «Vous avez une responsabilité énorme.

Vous avez en charge l'éducation des enfants. C'est un défi important à relever pour le bonheur de notre pays. C'est pourquoi, je vous demande de vous engager pour une école de qualité en Côte d'Ivoire.

Engagez-vous. Il y va de l'avenir de nos enfants et de notre pays », a-t-il recommandé sous les applaudissements nourris. Le conférencier a ensuite expliqué à son auditoire le sens du civisme et de l'engagement qui ont pour fruit l'excellence et la qualité. Le coordonnateur départemental du RER, Koné Moussa, s'est réjoui de cette initiative qui, selon lui, est une aubaine pour que l'école à Alépé puisse prendre un bon virage. «Le conférencier a été à la hauteur de nos attentes.

Nous allons nous approprier toutes ses explications pour une meilleure école en Côte d'Ivoire », a-t-il rassuré. Amadou Kamagaté, secrétaire départemental du RDR, a exprimé toute sa joie. Car, selon lui, la conférence est bénéfique à toute la population et aura un impact sur l'éducation dans le département. Pour lui, c'est la preuve que le parti logé à la rue Lepic est préoccupé par l'avenir des enfants et du pays.

«Cette confé- rence pourra permettre à davantage de personnes de comprendre que le RDR est une force qui défend les idéaux de la République », a-t-il estimé. Parrain de la cérémonie, Soumaila Sylla, premier adjoint au maire de la commune d'Alépé, a apprécié l'action du RER qui, a-t-il dit, marque la présence du RDR dans le département. «Le RDR existe à Alépé. Cette cérémonie montre que le parti est debout dans la région de la Mé et dans le département d'Alépé », s'est-il félicité.