Ile Maurice: Un Mauricien de 21 ans décède en Inde

Ses proches et ses amis sont sous le choc. Le benjamin d'une fratrie de deux était en Inde à la National Institute of Technology de Kurukshetra pour ses études supérieures. Il avait 21 ans.

Il faisait du sport dans une salle de gym de sa localité, hier, samedi 31 mars, à Kurukshetra Haryana, lorsqu'il aurait fait un malaise et s'est écroulé. Parikshitsingh Wozageer, aussi connu comme Sarvesh par ses proches, n'a pas survécu et a rendu l'âme en route vers l'hôpital.

