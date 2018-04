Afrique: Christian Karembeu (ambassadeur FIFA) - "La France a l'équipe qu'il faut pour disputer la finale"

interview

De passage à Abidjan, les 13 et 14 mars derniers, avec le trophée de la Coupe du monde FIFA, Christian Karembeu est revenu sur les valeurs que représente le sésame tant prisé par les plus grands footballeurs de la planète. L'Ambassadeur FIFA s'est prononcé également sur la non qualification de la Côte d'Ivoire au Mondial russe. Le Cheval fou, champion du monde 98 et d'Europe 2000 croit fortement aux chances des Bleus en Russie.

Vous êtes en Côte d'Ivoire avec le trophée du monde alors que le Mondial se disputera sans les Elé- phants.

La Côte d'Ivoire est une grande nation de football. Malheureusement les Elé- phants n'ont pas pu se qualifier pour Russie. C'est dommage pour le peuple de Côte d'Ivoire qui est passionné de football. En même temps, je suis content d'être ici. Le trophée de la Coupe du monde suscite beaucoup d'émotion, beaucoup d'engouement. Voir toute cette ferveur traduite par les jeunes, faire des photos avec le trophée, et de surcroit s'inspirer et d'avoir autant d'énergie pour 2026. C'est vraiment fabuleux !

Vous qui avez soulevé ce trophée en tant que joueur, avec un peu de rétrospection, comment vous vous sentez ?

C'est un sentiment de fierté d'avoir su faire un parcours professionnel d'excellence. Parce que pour arriver à brandir ce trophée, il faut consentir beaucoup de sacrifices, il y a des obstacles partout. Il faut savoir sélectionner et avoir un chemin pour arriver à ce stade-là.

Evidemment, j'inclus tous nos partenaires, tous mes copains, les coachs et bien sûr nos adversaires. Parce que ce sont eux qui ont construit et forgé les porte-manches d'une équipe. Par leur opposition, ils nous ont amené à nous surpasser pour arriver à triompher.

Pensez-vous qu'un jour un pays africain soulèvera le trophée ?

On a vu en 2002, le Sénégal a été en quart de finale. En 2010, le Ghana a fait la même chose alors que cette équipe aurait pu aller très loin. Bien évidemment, aujourd'hui il y a le Nigeria, le Sénégal, l'Egypte, le Maroc et la Tunisie. On a des pré- tendants qui peuvent surprendre et challenger ceux qui ont toujours été favoris. L'Afrique a les capacités d'aller jusqu'au bout. Il faut juste y croire.

Qu'est-ce qui peut faire la différence entre deux équipes à une Coupe du monde.

Cela est valable pour toutes les compétitions internationales. Pas à une Coupe du monde seulement. Et même c'est un principe de vie. La discipline d'équipe, la concentration, l'envie de réussir quelque chose de grand, sont fondamentaux quand on est engagé dans une compétition de haut niveau. Si tout le groupe est concerné, impliqué, si les individualités se fondent dans le groupe, il y a de fortes chances d'arriver à un bon résultat.

La France dans cette Coupe du monde !

La France a de l'expérience. Elle l'a démontré dans l'Euro à la maison qu'on était présents. Nous avons perdu une finale qu'on aurait pu gagner. Ça fait partie du football mais on a enregistré de belles performances collectives et individuelles.

J'espère qu'on va le réitérer pour la prochaine Coupe du monde en Russie. La France a l'équipe qu'il faut pour disputer la finale de la Coupe du Monde en Russie.