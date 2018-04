Burkina Faso: Le président du Faso visite les travaux

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a visité le 31 mars 2018, les travaux de réhabilitation des voies au centre-ville de Bobo-Dioulasso et ceux en cours sur l'avenue menant à l'Institut supérieur des sciences de la santé (INSSA). La réalisation de ces travaux, saluée par la population bobolaise, permettra de faciliter la mobilité dans la ville de Sya.

Le centre-ville de Bobo-Dioulasso est en chantier depuis la fin de l'année 2017. En effet, certaines rues de cette partie de la ville sont en train d'être refaites. Ce sont près d'une vingtaine de rues et avenues, d'une longueur totale de 15,990 kilomètres qui ont vu leur ancien goudron décapé et repris en béton bitumineux. Les nids de poule et autres excavations ont progressivement disparu au niveau des rues concernées par la réhabilitation.

Le dernier coup de machine a eu lieu le 31 mars 2018 sur l'avenue Philippe- Zinda- Kaboré dans le quartier Koko, bouclant ainsi le bitumage de la quinzaine de kilomètres de routes prévu dans la ville de Bobo-Dioulasso.

Pour un technicien de l'entreprise en charge des travaux, Cheick Tidiane Sawadogo, les travaux sont de qualité. Ils devaient finir en mi-avril, mais le chantier est totalement terminé à la date du 31 mars 2018. S'agissant des reproches faits sur le manque de caniveaux sur les routes réhabilitées, le technicien affirme qu'il revient à la commune de trouver une solution.

Ce sont plus de deux milliards et demi de FCFA (2 679 636 040 FCFA) qui ont été mobilisés par l'Etat pour refaire les avenues au centre-ville de Bobo-Dioulasso. Si les travaux de construction au niveau du centre-ville sont achevés, ceux de l'avenue menant à l'INSSA, au secteur n°29 (Belleville), se poursuivent. Sur cette voie dite de l'ONEA, les travaux sont à un taux d'exécution de 55,80%.

Elle a une longueur de 4,1 kilomètres. Elle sera revêtue en enduit superficiel bicouche pour la chaussée principale et monocouche pour les accotements, selon le groupement d'entreprises bénéficiaire du marché. En plus, il est prévu des caniveaux pour l'évacuation des eaux. Cette voie sera en plus, dotée d'éclairage et de feux tricolores. Le bitumage va se poursuivre à l'intérieur de l'INSSA qui, pour l'occasion, sera clôturé. Ces travaux vont coûter plus de 2,5 milliards de FCFA.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a visité les différents aménagements des routes à Bobo-Dioulasso, le samedi 31 mars 2018. Le chef de l'Etat a salué la réalisation de ces chantiers, concrétisation d'une de ses promesses.

Les réserves du président sur l'échangeur de Bobo

Réagissant au projet de construction d'un échangeur à Bobo-Dioulasso, le président dit être favorable, mais a quand même émis quelques inquiétudes. Roch Kaboré a laissé entendre qu'il est nécessaire d'analyser de façon pratique si la réalisation de l'échangeur pourra améliorer de façon significative les choses.

«Si nous prenons l'argent de l'échangeur, nous pourrons faire beaucoup pour les populations que d'investir coûteusement pour un instrument dont l'efficacité n'est pas encore ressentie» a dit le président Kaboré. Il a ajouté : «Il y aura certainement des échangeurs qui seront faits à Bobo.

Mais ça sera en fonction de la réalité et de la densité de la circulation. Et nous pensons que nous allons utiliser les moyens à notre disposition pour faire en sorte que dans les quartiers, il puisse y avoir du goudron.

C'est utile pour les populations que de faire un monument certes joli, mais qui ne va pas apporter quelque chose en termes d'amélioration de la circulation à Bobo». Le président du Faso a annoncé que pour cette année 2018, de nouveaux chantiers seront ouverts, surtout dans les zones où la production alimentaire est importante.

D'autres aménagements attendus

L'aménagement de ces différentes voies à Bobo fait la fierté des usagers qui voient ainsi leurs souffrances soulagées. « La construction de ces routes nous soulage beaucoup. Avant, nous roulions dans la poussière.

Nous sommes vraiment contents », dit Yasser Zoungrana, un étudiant. La joie des usagers est partagée par le maire de Bobo-Dioulasso, Bourahima Sanou, premier bénéficiaire de cet appui du gouvernement à sa commune. «Nous remercions le gouvernement. Cette réhabilitation vient améliorer la mobilité urbaine à Bobo.

C'était un problème très sérieux de circuler et cela relève désormais du passé», a-t-il dit. Réagissant au manque de caniveaux sur les voies réhabilitées, le maire a rassuré que la plupart en disposait. Il a dit faire confiance aux techniciens qui ont fait le travail. Bourahima Sanou a cependant invité les riverains qui veulent faire des pavés ou autres réalisations, pour consolider les accotements, à saisir les techniciens de la commune.

En outre, le maire a fait savoir que la commune va bientôt acquérir cinq engins lourds et deux bennes pour réhabiliter certaines voies. M. Sanou a précisé que d'autres réalisations sont prévues dans la ville de Sya, dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES). Bourahima Sanou a alors invité la population à faire confiance aux autorités locales et nationales et à les accompagner afin que Bobo-Dioulasso sorte de sa situation difficile.