Cote d'Ivoire: Constructions anarchiques - Les 8 mesures d'Isaac Dé pour mettre fin au "scandale"

La situation est préoccupante. 80% des chantiers sont exécutés en violation des prescriptions du permis de construire, des normes et mesures de sécurité, selon une mission du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. A Marcory et Koumassi, 90% des 57 chantiers visités ne respectent pas les règles d'urbanisme.

« C'est un scandale dans un pays de droit et dans un pays où tous les efforts publics et privés convergent pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici 2020 », a martelé, hier vendredi à son cabinet, le ministre Isaac Dé lors de la confé- rence de presse pour annoncer la campagne de démolition des chantiers non conformes. Pour mettre fin à cette anarchie, il a annoncé une série de mesures.

Au nombre de 8. Le ministre de la Construction a enjoint ses services de renforcer les équipes de contrôle au niveau des antennes du ministère. Ces équipes seront dotées de moyens nécessaires pour accomplir efficacement leur mission. Ensuite, il a été demandé l'arrêt systématique des travaux sur les chantiers dont la documentation n'est pas disponible sur le site et aux chefs d'antenne de disposer des cartes de leur champ d'intervention pour éviter toute résistance.

Désormais, on note comme exigences le contrôle et la validation de l'implantation des bâtiments par les agents de contrôle du ministère, le respect des prescriptions en matière de sécurité du travail ainsi que la pose d'un panneau avant le démarrage des travaux de construction. Par ailleurs, est obligatoire le contrôle technique par un bureau de contrôle pour exiger les études géotechniques et le contrôle qualité des matériaux.

Des amendes seront instaurées et les constructions qui ne respectent pas la règlementation en vigueur, démolies. « Nous ne pouvons plus continuer dans cette anarchie. C'est terminé ! (... ) Désormais, l'Etat a décidé de prendre des mesures contre les personnes qui s'adonnent de façon délibérée à déstructurer les quartiers », a prévenu Isaac Dé. La phase de repression débute dès le 1er avril.