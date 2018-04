Burkina Faso: La cité des artistes promise pour la 20e édition

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a présidé la clôture de la XIXe édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), le vendredi 30 mars 2018, à Bobo-Dioulasso. La cérémonie a été marquée par des prestations d'artistes-lauréats et une remise d'attestations de reconnaissance aux partenaires de la biennale culturelle.

Les rideaux sont tombés sur la XIXe édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) dans la soirée du vendredi 30 mars 2018 à Bobo-Dioulasso. Dans l'enceinte de la Maison de la culture Anselme- Titianma- Sanon, le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a marqué la fin des activités de la fête de la culture burkinabè par trois sons de balafon.

Le chef de l'Etat a relevé la créativité, l'engagement des artistes récompensés. Il a remercié tous les acteurs qui ont contribué à faire de cette XIXe édition, un succès. Roch Marc Christian Kaboré a aussi salué la mobilisation des forces de sécurité, de la presse, des populations de Bobo-Dioulasso. «La semaine a, certes, été longue et difficile, mais tout le monde mérite les félicitations et la reconnaissance du Burkina Faso pour le succès de cette activité», a-t-il ajouté.

Il a souligné la présence du ministre en charge de la culture du Mali, N'diaye Ramatoulaye Diallo. Pour le président Kaboré, cette présence témoigne de la qualité des relations entre les deux pays. Il a dit espérer que cela puisse ouvrir la porte aux occasions d'échanges culturelles entre les deux pays.

Le président du Faso a, par ailleurs, dit sa détermination à faire de la cité des artistes, une réalité, d'ici à la 20e édition de la SNC, prévue du 21 au 28 mars 2020. En attendant, il a déclaré que les artistes lauréats de la SNC vont être promus sur le double plan national et international.

Un appel à soutenir la SNC

Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, s'est, pour sa part, réjoui du talent des artistes venus de différentes provinces du Burkina Faso. «Durant sept jours, des hommes, des femmes, des jeunes et enfants se sont mobilisés pour porter encore plus haut l'immensité de nos savoir-faire, de notre richesse culturel», a-t-il soutenu.

Selon lui, les artistes ont fait la preuve que le Burkina Faso est riche de sa diversité culturelle. Et d'ajouter que la SNC a, une fois encore, montré la «justesse de la vision du gouvernement», à savoir que l'édification d'une nation forte ne peut se réaliser qu'à travers le brassage fraternel.

Il a affirmé que la culture peut contribuer à l'accroissement de la richesse nationale et par ricochet, à la lutte contre le chômage. L'amitié entre les communautés, l'engagement individuel et collectif participent à cette noble cause, a-t-il fait comprendre.

Par ailleurs, M. Sango a souhaité que le Burkina Faso œuvre à renforcer la SNC afin que le pays dispose de grands créateurs, d'artistes hors pairs. Un appel que le représentant des partenaires, le directeur général de la Loterie nationale burkinabè (LONAB), Simon Tarnagda, a porté. «Cela est une invite à l'endroit des partenaires à soutenir ce secteur souvent oublié», a-t-il indiqué, en promettant d'accompagner davantage le secteur culturel.

Laciné Diawara, co-parrain de la SNC 2018 : «Un lieu de brassage, de communion, d'identité culturelle»

«Je voudrais remercier au nom du ministre Mahamoudou Ouédraogo et au mien propre, les plus hautes autorités qui nous ont fait l'honneur de de nous choisir comme parrains d'événement aussi importants pour notre pays.

La SNC est devenue une plateforme de rencontre de toutes les ethnies, de toutes les régions du Burkina Faso où les artistes-plasticiens, les musiciens, les écrivains, les chansonniers, les slameurs, les hommes de culture, sans oublier les promoteurs du pagne « kôkô dunda », viennent magnifier leurs savoir-faire, leurs traditions.

Les composantes les plus diverses dans tous les domaines de notre pays se sont retrouvées à la SNC pour faire montre de leurs talents et de leurs façons de vivre chez eux. La culture peut être définie comme ce que nous avons de commun ensemble.

A travers ce brassage, je crois qu'il est évident que nous sommes arrivés à retenir davantage ce qui nous unit. La SNC est devenue le rendez-vous du donné et du recevoir. Il faut faire en sorte que l'identité burkinabè soit affirmée d'une façon claire et nette pour les jeunes générations. Nous pouvons retenir que cette SNC a été un lieu de brassage, de communion, d'identité culturelle pour le Burkina Faso».

Ramatoulaye N'Diaye Diallo, ministre malienne de la culture : «la culture, un levier de développement endogène»

«Nous avons assisté avec beaucoup de fierté à cette prouesse de notre culture africaine. Ceci a également permis de prouver au monde entier, aujourd'hui encore une fois, que la culture est, sans conteste, un levier de développement endogène et surtout que la culture est la meilleure arme contre les nouvelles forces du mal».

Nathanaël Minoungou, lauréat en slam de la SNC 2018 : «J'ai sérieusement préparé cette compétition» (DSC_1309)

«Je suis très heureux de ma victoire. J'ai sérieusement préparé cette compétition, car il n'y a pas de petites compétitions. Après cette victoire et celle de « Je slame pour ma patrie », j'aimerais mettre à la disposition de mes fans, un maxi ou un album».

Elise Dintchen-Coucke, présidente de la Fondation des Arts, Culture et Musiques d'Afrique : «Tout était parfait»

«Je remercie les autorités burkinabè pour l'organisation de la SNC, qui est en passe de devenir un événement incontournable en Afrique. Tout était parfait, les expositions, les ateliers, les conférences, le marchés des artistes, les villages des communautés. Je tire mon chapeau aux organisateurs. J'ai été tellement touchée de voir que la SNC prépare la relève culturelle à travers des jeunes que j'ai décidé de décerner le «prix de la relève Elise Dintchen-Coucke» à la prochaine édition de la biennale ».

Le président du Comité national d'organisation de la SNC 2018, Jean Paul Koudougou : «le défi de l'organisation a été relevé»

«C'est une réelle satisfaction qui m'anime parce que nous avons démarré difficilement la SNC, du fait que nous n'avons pas pu réunir toutes les ressources nécessaires pour l'organisation. Mais grâce à l'abnégation de tous les membres du Comité national d'organisation(CNO) et des plus hautes autorités du pays, le défi de l'organisation a été relevé, ce qui fait la fierté de notre pays».