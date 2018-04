Comoé Capital, premier fonds d'investissement à impact dédié au financement et à… Plus »

Quant au Dr Désiré Aka Echui, directeur général de l'Office de la Sécurité Routière (OSER), il a souligné que dans le cadre de la campagne, des actions de proximité portant sur la sensibilisation au respect du code de la route dans les corridors et sur les voies les plus fréquentées seront réalisées aussi bien sur le terrain que dans les médias. La cérémonie a pris fin avec la présentation du nouveau radar fixe automatique installé sur l'autoroute de GrandBassam.

En 2017, la semaine pascale a enregistré 292 accidents, dont 136 à l'intérieur et 156 à Abidjan ; avec 34 tués, dont 23 à l'intérieur et 11 à Abidjan ; et 461 blessés, dont 273 à l'inté- rieur et 188 à Abidjan. « Il faut pré- ciser que les accidents enregistrés dans la période de Pâques 2017 représentent environ 3 % des accidents de toute l'année 2017 », a-t-il souligné.

En effet, pour Amadou Koné, il est grand temps que les automobilistes jouent la carte de la prudence. Rappelant les principales causes des accidents de la route en période de Pâques, le ministre des Transports est revenu sur l'excès de vitesse, l'imprudence des automobilistes, les stationnements dangereux, la défaillance mécanique, la fatigue et la consommation d'excitants par les chauffeurs.

