Cote d'Ivoire: Crise à l'UGTCI - Des syndicats affiliés exigent la tenue d'un congrès unitaire avant le 1er mai 2018

Pour ces syndicats, tant qu'il n'y aura pas de congrès, l'Ugtci n'ira pas au Palais pour la fête du 1er Mai prochain. Rappelant que l'Ugtci appartient aux syndicats affiliés et non à un "groupe d'individus". Aussi ont-ils invité tous les syndicats affiliés à suspendre toute contribution financière pour l'organisation de la fête du 1er Mai 2018, tant que le congrès unitaire n'est pas organisé.

« Nous nous interrogeons sur l'attitude du ministère de tutelle et du Cnds. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette volteface du ministère relativement à l'organisation du congrès unitaire et sa partialité à l'endroit de la tendance Ebagnerin », se sont-ils insurgés.

Selon les accords obtenus, a poursuivi le porte-parole des syndicats, la mission d'organiser ce congrès unitaire aurait été confiée au Conseil national du dialogue social (Cnds), présidé par N'Doumi Bernard comme facilitateur et le Bit comme observateur. Ces accords ont été conclus entre les deux camps, a déploré Sibailly Marius, sans avoir associé le doyen Amon Tanoh Lambert, premier secrétaire de l'Ugtci et par ailleurs président honoraire qui a évité à la doyenne des centrales syndicales une implosion en 2012.

