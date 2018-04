Egypte: Sissi réélu avec 97% des voix, 41% de participation

Par la voix du département d'Etat, les Etats-Unis se sont dits « impatients de continuer à travailler avec le président Abdel Fatah al-Sissi ». « Les Etats-Unis sont attachés à leur partenariat fort avec l'Egypte », a souligné la porte-parole de la diplomatie américaine, Heather Nauert. Evoquant les informations faisant état d'« entraves aux libertés d'expression et d'association dans la période précédant les élections », elle a assuré vouloir également « encourager le respect de la protection des droits et libertés fondamentaux ».

Les résultats officiels de la présidentielle égyptienne ne font que confirmer ce qui était attendu. Dès jeudi, au lendemain d'un scrutin de trois jours, les estimations annoncées par la presse d'Etat donnaient déjà Abdel Fatah al-Sissi victorieux à plus de 90 %. Le président égyptien a finalement été réélu pour un second mandat avec 97,08 % des voix. Son seul adversaire, le méconnu Moussa Mostafa Moussa, a recueilli 2,92 % des suffrages.

