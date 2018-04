Burkina Faso: Roch Marc Christian Kaboré - «Notre développement doit se baser sur une culture forte et diversifiée»

À l'issue de la cérémonie, le Président du Faso dit repartir avec un « sentiment de satisfaction. Beaucoup de créativité, beaucoup d'engagement de nos acteurs, une adaptation par rapport aux réalités nationales ».Le chef de l'État a profité de l'occasion pour « remercier l'ensemble de tous ces acteurs, de toutes ces actrices qui ont contribué à faire de cette 19e édition un véritable succès ».

Il a également remercié aussi bien les parrains qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir cette activité, que les Forces de sécurité qui ont assuré le maintien d'ordre et la sécurité de cette manifestation, de même que la presse qui a couvert tout au long de cette semaine les activités de la SNC, tous ceux et en particulier les populations de Bobo-Dioulasso pour leur participation massive aux différentes activités.

« Je voudrais également remercier la Ministre de la Culture du Mali qui est venue soutenir également cette activité. Je crois que les rapports entre le Mali et le Burkina Faso ne sont plus à démontrer en ce qui concerne leur qualité et j'espère que ce sera une occasion de pouvoir échanger chaque fois qu'il y aura des activités culturelles dans l'un ou l'autre des pays », a ajouté le Président du Faso.

Selon le chef de l'État, toute activité rencontre ses difficultés. La culture dans le cadre du budget de l'Etat n'est pas dotée suffisamment pour assurer ses missions. « En même temps nous disons que le fondement de notre développement doit se baser sur une culture qui est forte et diversifiée. Donc nous devons travailler à joindre l'acte à la parole.

C'est pourquoi ce matin, avec les artistes, je me suis engagé à faire en sorte que la cité des artistes puisse être terminée pour qu'en 2020, ils aient de meilleures conditions pour mener leurs activités. Je me suis engagé également à faire en sorte que les lauréats soient promus aussi bien sur le plan national qu'au plan international. Nous devons puiser les qualités positives de notre culture que sont l'honnêteté, la dignité, l'intégrité et le travail », a expliqué le Président du Faso avant de souhaiter un bon retour à tous en leur donnant rendez-vous en 2020 pour la 20ème édition.