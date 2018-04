Après la phase de sensibilisation, place à la phase de déguerpissement. C'est ce qui ressort de la visite effectuée hier par des responsables du Fonds d'entretien routier (FER) sur l'autoroute du nord dans le cadre de l'opération de sécurisation de l'autoroute du nord, surtout à la veille de ces festivités pascales. Conduite par le directeur William Komenan, cette délégation a passé en revue Gesco, Elibou, Carrefour Bodô, N'Zianouan, Singrobo. Un seul message : améliorer la sécurité des usagers et garantir la fluidité de la circulation sur l'autoroute.

Lors de la visite guidée dirigée par le Responsable de l'opération de sécurisation de l'autoroute du Nord, Koua Charles Anderson, les diffé- rents responsables, dont Lucien Amon (Daf), ont réitéré aux commerçants installés de façon anarchique, qu' « ils passeront à l'acte de déguerpissement », car la phase de sensibilisation a démarré depuis le 11 janvier 2018, en présence du Directeur général du FER, Lanciné Diaby. « C'est la dernière fois que nous venons vers vous pour vous sensibiliser et vous inviter à quitter les emprises de l'autoroute.

Vous savez que vous ne devez pas vous installer. Il y a des règles à respecter », ont fait savoir hier, aux commerçants et autres occupants, les agents du FER. Au cours de cette dernière campagne de sensibilisation en collaboration avec les éléments de la gendarmerie nationale, le FER a fait savoir que l'objectif visé est de contenir les marchands ambulants à une distance raisonnable de la chaussée, garantissant ainsi la sécurité et la fluidité autoroutière pendant cette période de fête ; assainir la chaussée par les opérations de balayage, d'enlèvement de débris et curage de caniveaux ; recueillir les préoccupations des populations riveraines relativement à la motivation de leur occupation des emprises ; renforcer la sécurité sur l'espace des points focaux par la présence de la gendarmerie nationale.

Au terme de cette opération de sensibilisation, Komenan a expliqué être venu avec son équipe, une seconde fois, sensibiliser les riverains et les usagers de l'autoroute dans cette semaine de grande affluence sur les questions de sécurité afin que les fêtes se déroulent dans de meilleures conditions. « Le Directeur général nous a demandé de continuer de sensibiliser tous les riverains et les informer que dans les jours qui viennent, des mesures seront prises pour leur réinstallation et le déguerpissement de ceux qui sont sur les emprises.

Pour ceux qui sont dans des zones qui sont conformes, nous pouvons réaménager des espaces pour les réinstaller. Mais ceux qui sont installés de façon sauvage seront purement et simplement déguerpis. Et nous les orienterons vers les sites amé- nagés pour l'exercice de leur commerce », a-t-il insisté.

Avant de préciser : « Il est indiqué dans le cadre de l'utilisation des abords de l'autoroute, qu'en zone péri-urbaine, c'est 100 mètres de part et d'autre de l'autoroute. En zone urbaine, c'est 500 mètres et dans les zones rurales, 1000 mètres.

Toutes les zones que nous avons visitées sont habitées. Nous avons demandé de reculer à une distance d'au moins 100 mètres pour assurer la sécurité des usagers. Nous avons pendant plusieurs mois voire plusieurs années, sensibilisé les riverains. Nous sommes donc venus les informer que dans les jours et semaines qui viennent la phase de répression va démarrer ».