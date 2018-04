Sénégal: Un responsable politique plaide la cause du monde paysan

Selon lui, le président de la République Macky Sall "est sensible à cette situation" et "est en train de faire tous les efforts pour que cette situation trouve une solution définitive. Mais il faudra qu'on tire des leçons de la présente campagne arachidière pour que cela ne se reproduise plus".

"Le seul argument de la surproduction n'est pas un argument qu'on peut recevoir ni accepter. Il s'agit, pour l'Etat du Sénégal et le gouvernement, de prendre toutes les dispositions pour que le monde paysan ne subisse plus pareille situation", a-t-il déclaré dimanche lors d'une séance de travail avec les cellules de femmes de l'APR de Kaffrine.

