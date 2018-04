Togo: Un nouveau réseau démantelé ce lundi à Attiégou

Mobilisation nationale obligatoire contre les ritualistes des sacrifices humains béninois au Togo. C'est du moins ce que souhaite le MMLK contre ce nouveau fléau dont les auteurs ont choisi désormais de franchir notre frontière de l'Est pour s'abriter à Lomé et poursuivre leurs sales besognes.

Evoquant le sujet, le mouvement du pasteur Edoh Komi indique qu'il "n'est plus de secret pour personne que les folles et persistantes rumeurs faisant état de la présence sur le territoire Togolais des GAYMAN ou des ritualistes des sacrifices humains venus du Benin, sont désormais plus qu'une réalité" et que, "connus comme de individus lugubres, cyniques, cupides et assoiffés de gains facile, poursuivis au Bénin, ces ritualistes ont pris la poudre d'escampette pour croire se trouver un refuge dans notre pays".

Il constate avec joie que " c'est sans compter sur la vigilance des populations urbaines de Lomé et la rigueur des forces de sécurité togolaises dont la collaboration commence par les mettre hors d'état de nuire". C'est donc cette vigilance qui a permis "l'arrestation d'un groupe de présumés GAYMAN ce lundi matin à Attiegou sans ignorer ceux déjà dans les mailles des forces de sécurité".

Vu que cette situation inquiète plus d'un, "le Mouvement Martin Luther KING lance un appel pressant à la mobilisation nationale pour l'assaut final. Car, voyant la furie et l'engagement dont l'opération de leur matraquage est menée, le reliquat de ces anthropophages criminels va tenter de s'échapper du contrôle sécuritaire vers des localités reculées et lointaines de l'intérieur du pays".

Aussi, met-il en garde les citoyens véreux et complices de cette entreprise diabolique et mesquine à s'en détourner illico presto en vue de livrer les vrais auteurs aux services compétents.

Dans le but de venir à bout de ce réseau d'êtres humains maléfiques et mal intentionnés dont la présence sème déjà la terreur et la psychose au sein de la population, le MMLK appelle-t-il les propriétaires de maison à ne pas tomber sous le pouvoir tentateur de l'argent en les hébergeant chez eux si ce n'est stratégiquement pour les dénoncer au lieu approprié.

Enfin, se veut-il, "conscient et confiant qu'avec cette allure fusée de l'opération de matraquage, l'entreprise des ritualistes ne va pas prospérer au Togo par la grâce de Dieu".