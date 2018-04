Cote d'Ivoire: L'international ivoirien Traoré Lacina accusé d'avoir une double identité

Le joueur ivoirien Traoré Lacina aurait changé d'identité, selon Ibrahim Koné, président du club de formation l'Etoile Sportive d'Abobo (Esa), où le joueur a débuté sa carrière.

Pour n'avoir pas pu bénéficier des marges du transfert (5%), Ibrahim Koné a décidé de démontrer que Traoré, son poulain, se nommait Traoré Ménéné. Et c'est arrivé au stade d'Abidjan qu'il aurait changé de prénom pour s'appeler Lacina. En réalité l'agent formateur est aussi remonté pour le fait que le nom de son club de formation ne figure plus sur le passeport du joueur qui a évolué après à Monaco (France), Kouban Krasnodar et Anji Makhatchkala (Russie).

Selon les règles internationales du football, une taxe de 5 % doit être prélevée sur chaque transfert entre deux pays et reversé au club où le joueur a débuté sa carrière. Or, « Nous n'avons jamais perçu l'argent des différents transferts de Traoré en tant que club formateur », indique Koné.

Avant d'ajouter : « Je ne sais pas combien de personnes ont contribué au changement de son nom. Nous l'avons formé et nous ne travaillons pas pour rien. Ne pas exister sur son passeport sportif nous fait perdre beaucoup en termes d'image .

A chaque fois que j'ai posé le problème, on m'a dit que cela allait s'arranger. Mais je ne veux plus que cela reste en l'état. Il évolue en Europe et nous n'avons rien. C'est une situation qui arrive souvent en Afrique. Quand cette histoire va être très médiatisée, beaucoup vont se reconnaître sur notre continent. », réagit Ibrahim Koné