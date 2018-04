Sénégal: Aliou Cissé prospecte toujours à gauche

Dakar — Le sélectionneur des Lions du Sénégal Aliou Cissé était présent samedi au stade de la Meinau pour superviser l'arrière gauche de Strasbourg Abdallah Ndour contre le FC Metz (2-2), en Ligue 1 française, a-t-on appris de source médiatique.

Aliou Cissé "a beaucoup discuté avec Kader Mangane", toujours à l'arrêt à cause d'une blessure, mais "voulait surtout voir Ndour qui a repris il y a peu", rapporte la même source.

Abdallah Ndour n'a toutefois pas terminé la rencontre - il a été expulsé pour un tacle non maîtrisé sur un attaquant messin.

Ancien pensionnaire de Génération Foot, l'arrière gauche, passé par le FC Metz, était titulaire dans l'équipe strasbourgeoise qui évoluait en Ligue 2 la saison dernière.

Ndour avait été sélectionné pour le match Afrique du Sud-Sénégal (2-1), en novembre 2016, mais n'avait pas joué la partie, le sélectionneur national ayant préféré faire confiance à Saliou Ciss.

Cette rencontre dont le résultat avait été "manipulée" par l'arbitre ghanéen Joseph Lamptey, finalement suspendu à vie par la Fifa, a été rejouée un an plus tard et remportée par le Sénégal 2-0 sur le même stade de Polokwane.

Depuis cette convocation, l'arrière gauche n'a plus été rappelé en sélection nationale, même pour les deux matchs amicaux de mars (23 mars contre l'Ouzbékistan et 27 mars contre la Bosnie).

Cissé, pour ces rencontres amicales, avait sélectionné Pape Ndiaye Souaré et Armand Traoré, qui n'avaient plus rejoué en équipe nationale depuis 3 et 5 ans respectivement.

Souaré et Traoré devaient pallier les absences, sur le flanc gauche, de Adama Mbengue (SM Caen, France) et Saliou Ciss (Valenciennes, France), tous deux blessés et encore inaptes pour jouer même s'ils sont en phase de reprise.

Le Sénégal doit jouer trois autres matchs de préparation avant le début de la Coupe du monde 2018, le 31 mai contre le Luxembourg, le 8 juin contre la Croatie et le 11 juin contre la Corée du Sud.

Les Lions démarrent la coupe du monde le 19 juin contre la Pologne, avant de jouer la Pologne, le 24 et la Colombie, le 28 juin.

La liste définitive des 23 joueurs sélectionnés pour la phase finale de la Coupe du monde 2018 (14 juin au 15 juillet) doit parvenir à la Fifa au plus tard le 4 juin.