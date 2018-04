Cote d'Ivoire: MTN Ligue1 - L'Asec, puissance 16

En étrillant les "Yéyés" du Stade d'Abidjan (3-0) le dimanche 1er avril, au stade Robert Champroux de Marcory, les jaune et noir ont prolongé leur longue série d'invincibilité. Et désormais, Touré Ahmed et les siens campent sur 16 victoires sur l'ensemble de leurs 16 dernières sorties.

L'Asec a réussi à se concilier les faveurs des "Actionnaires", sevrés de victoires depuis des années, et celles des amateurs du beau jeu. Une défense de zone à quatre éléments et, surtout, un esprit constructif des plus sympathiques, le tout agrémenté, ce qui ne gâte rien, d'une étonnante aisance technique.

En dépit de quelques incohérences techniques, l'Asec, grâce aux talents de certains, tel Touré Ahmed, a su plaire et convaincre.

Mais les vraies raisons de l'ascension des Mimosas relèvent de la métamorphose technique entamée sous la direction de l'entraîneur Amani Yao Lambert césar.