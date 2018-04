Sénégal: Maimouna Ndoye Seck plaide pour plus de financements au profit des femmes

Dakar — La ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Maïmouna Ndoye Seck, plaide pour "une augmentation considérable" des financements accordés par l'Etat aux femmes.

Maimouna Ndoye Seck s'exprimait dimanche à l'occasion de la conférence annuelle organisée par la cellule de Dakar du dahira Seydina Limamou Lahi, au Grand-Théâtre, à Dakar, en présence de représentantes d'organisations de femmes de la communauté layène.

S'adressant à ses collègues Papa Abdoulaye Seck (Agriculture et Equipement rural) et Birima Mangara (Budget), présents à cette rencontre, il les a appelés à "demander au chef de l'Etat, Macky Sall, d'augmenter considérablement les financements accordés" aux femmes, pour qu'un plus grand nombre puisse en bénéficier.

Le conférencier, Serigne Cheikh Mbacké Lahi, responsable moral du dahira Seydina Limamou Lahi a exhorté les fidèles à se conformer davantage aux prescriptions de l'islam.

S'adressant aux autorités politiques et administratives, il leur a demandé de faire preuve de "plus de compassion" dans leurs décisions, avant de prier pour une paix durable et la prospérité au Sénégal.