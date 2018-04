Afrique: Africafinlab - Un laboratoire à l'ère du financement digital

Comoé Capital, premier fonds d'investissement à impact dédié au financement et à… Plus »

« La mise en place de l'AfricaFinLab, outil fédérateur d'acteurs de la finance africaine, française et européenne, témoigne de notre volonté commune de relever les défis de la finance moderne, qui sont la nécessaire mobilisation de nouveaux canaux de financement pour accompagner la croissance économique ; le développement d'écosystèmes favorables à la finance digitale et le développement d'expertises... ».

Pour Arnaud de Bresson, directeur général de Paris Europlace, cette initiative a également pour but de renforcer la coopération entre les places financières française et africaines en matière de développement des marchés financiers.

Le laboratoire d'idées, de soutien et de promotion de la finance en Afrique, au service des acteurs publics et privés, Africafinlab, veut accompagner les acteurs de la finance africaine dans la nouvelle ère de la finance mondiale. Celle de la finance plus directe, digitale, innovante et fortement consommatrice de compétences et de talents. A soutenu le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), Edoh Kossi Amenouve.

