Cote d'Ivoire: Paquinou et indisponibilité des filles de ménages - « Elles ont droit à un congé annuel », recommande un cadre du Gbêkê

« Puisqu'elles ne veulent rater la commémoration de Paquinou sous aucun prétexte, adaptez leur congé à cette date. Pour ce problème, moi j'ai innové en la matière, le mois qui voit venir la pâque je donne un congé annuel à mes filles de ménages. Elles ont droit à des congés annuels.», a préconisé M. Abonouan.

L'honorable a noté par ailleurs que, ce serait une manière de faire la promotion du genre, que d'accorder une place de choix au congé annuel payé des servantes. « Quand on parle de la promotion de la femme, nos sœurs, les filles de ménages sont concernées aussi.

Après douze mois de labeurs, elles ont besoin de repos. La promotion du genre doit commencer aussi par là. Car elles sont attendues aussi chez elles. On les voit comme des gens qui contribuent au développement, qui participent aux cotisations ».

« Paquinou », a-t-il défini pour terminer est un grand moment de retrouvailles, ou tous les fils, toutes les filles d'une contrée baoulé donnée se donne rendez-vous à travers des associations, des mutuelles autour des différents chefs pour penser développement. C'est une rencontre annuelle, similaire à la célébration du nouvel.

« C'est peut-être le nouvel an baoulé. C'est un autre cycle qui commence avec les Pâques. On enterre le cycle passé et on inaugure le cycle à venir, tout cela sous l'arbre à palabres. Et chaque fois on se retrouve pour faire le bilan des activités précédentes et projeter celles à venir », a poursuivi l'ex-député de Brobo.