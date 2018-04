Cote d'Ivoire: Pâques à Kouto - Bruno Koné a prié à la Paroisse Saint Michel Archange

Comoé Capital, premier fonds d'investissement à impact dédié au financement et à… Plus »

Il a saisi cette opportunité pour lancer un appel à la cohésion, à l'amour, à l'entente entre tous les fils et filles de la région de la Bagoué. « C'est de faire en sorte que l'addition des cadres donne une force beaucoup plus grande et qui impulse le développement dans notre région », a-t-il dit.

Pour lui, la Pâques est une fête de la célébration du renouveau, du changement, du passage des ténèbres à la lumière. « C'est ce que nous souhaitons à tous nos frères et sœurs, à tous les catholiques de Côte d'Ivoire et à tout notre pays », a-t-il souhaité.

A la fin de la messe, le ministre Bruno Koné s'est dit heureux de se retrouver et surtout de prier aux côtés de ses frères et sœurs de Kouto.

Par conséquent, il a demandé aux fidèles chrétiens de s'approprier cette résurrection et annoncer au monde que le Christ est bel et bien ressuscité, a-t-il annoncé.

