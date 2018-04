Cote d'Ivoire: Fimada Ligue Trokaper N1 2018 - Voici les poules d'Abidjan après le tirage au sort

Comoé Capital, premier fonds d'investissement à impact dédié au financement et à… Plus »

A côté, l'Asac du député Tiboué Tchin Michel, Campus dans la poule A, Mc Marcory et Cam Bouaké dans la poule B peuvent envisager le périple de Yamoussoukro. Selon la Commission des compétitions fédérales de la Fimada, le championnat aura lieu les 7 et 15 avril 2018. Les deux (2) premiers de chaque poule sont qualifiés pour la « Super division Yamoussoukro 2018 ».

On connaît désormais les différentes poules qui prendront part au championnat national de la Ligue Trokaper N1 2018 (zone Abidjan) qui se déroulera au complexe Jesse Jackson de Yopougon-Selmer, les 7 et 15 avril 2018.

