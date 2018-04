Cote d'Ivoire: San Pedro - De la drogue dissimulée dans un DVD

Comoé Capital, premier fonds d'investissement à impact dédié au financement et à… Plus »

Notons que dans le cadre des opérations de démantèlement des fumoirs entreprises depuis novembre 2017 par la cellule anti-drogue de la gendarmerie de San Pedro, ce sont jusqu'à ce jour 11 fumoirs qui ont été détruits. 3 à Soubré, 1 à Sassandra, 1 à Grand Bereby et 6 à San Pedro. 82 personnes ont été interpellées puis déférées dans les maisons d'arrêt de Sassandra et Soubré.

En collaboration avec la gendarmerie de Grand Bereby, un fumoir a été détruit au carrefour de Grand Bereby. 7 personnes de nationalité ivoirienne, Burkinabé et Ghanéenne, ont été interpellées. De nombreuses boulettes de cannabis, d'héroïnes, de cracks et de matériel de conditionnement et de vente, tels que des pairs de ciseaux, des sachets plastiques et des enveloppes ont été saisis.

Pour parvenir à cette belle prise, le Capitaine Djessan Bi Richard, chef de la cellule anti drogue de la gendarmerie de San Pedro et ses hommes, ont exploité judicieusement une information qui faisait état qu'à Grand-Bereby ville et à son carrefour, il y avait des fumoirs d'où la circulation quasi permenante de la drogue. Du 26 au 28 mars dernier, une opération de démantèlement a été lancée.

