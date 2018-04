Burkina Faso: Reprise du procès le 6 avril avec l'interrogatoire des accusés

A noter qu'au cours des débats, maîtres Halidou Ouédraogo et Issaka Zampaligré, des avocats de la défense, ont transmis des courriers au tribunal pour signifier qu'ils ne plaideront plus à ce procès suite à des divergences de points de vue avec leurs clients, parmi lesquels l'ex-bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina, maître Mamadou Traoré.

Afin de mieux suivre leurs clients, les avocats des parties civiles et quelques avocats de la défense toujours présents dans la salle ont demandé un calendrier de passage des accusés. Une requête rejetée par le tribunal, qui estime qu'il n'est pas utile à ce stade d'avoir un calendrier. « Cela n'est pas possible, mais nous verrons avec le début des interrogatoires », répond le président du tribunal.

