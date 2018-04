Cote d'Ivoire: Lancement de Comoé Capital, premier fonds d'impact dédié aux pme et aux start-up

communiqué de presse

Comoé Capital, premier fonds d'investissement à impact dédié au financement et à l'accompagnement des PME et des Start-up ivoiriennes procède au lancement de ses activités en Côte d'Ivoire.

Ce lancement fait suite au premier conseil d'administration piloté par Issa SIDIBE, Directeur Général de Comoé Capital, le groupe Investisseurs & Partenaires, sponsor du fonds et Joël CADIER, Managing Partner de la banque d'affaires Keysfinance et Président du Conseil d'Administration de Comoé Capital, avec le soutien du groupe de l'Agence Française de Développement.

UNE NOUVELLE SOLUTION DE FINANCEMENT ADAPTÉE AUX PME ET AUX START-UP À FORT POTENTIEL

La mission de Comoé Capital est de soutenir le développement d'un tissu dynamique d'entreprises ivoiriennes pérennes et de promouvoir l'esprit entrepreneurial en apportant aux start-ups et aux PME les plus dynamiques, un financement adapté et un accompagnement personnalisé pour leur permettre de réaliser leurs projets de croissance. Face aux difficultés de financement auxquelles sont confrontées la plupart des PME ivoiriennes, Comoé Capital ambitionne d'apporter une solution de financement innovante, spécifiquement conçue pour répondre aux besoins de ces PME.

Comoé Capital réunit un tour de table de 4,4 Milliards FCFA après une phase de préparation menée par ses co-fondateurs, Issa SIDIBE et le groupe Investisseurs & Partenaires. Issa SIDIBE est un entrepreneur disposant par ailleurs d'une solide expérience dans des fonds d'investissement et banques aussi bien en Europe (France, Luxembourg) qu'en Côte d'Ivoire. Investisseurs & Partenaires (I&P), est un groupe d'impact investing dédié aux PME africaines fondé en 2002. I&P à travers le projet IPDEV2 a été l'initiateur de Comoé Capital et lui apporte du capital, une méthodologie et une expérience métier. I&P dispose par ailleurs d'un bureau à Abidjan et compte à ce jour une dizaine d'entreprises ivoiriennes dans son portefeuille.

« Comoé Capital s'adresse aux PME et aux start-ups à fort potentiel de croissance issues de tous les secteurs d'activité et régions de Côte d'Ivoire, dont les besoins en financement se situent entre 20 millions et 300 millions FCFA. Au-delà du renforcement des fonds propres à travers une prise de participation minoritaire, Comoé Capital assure un accompagnement actif et personnalisé en fonction des besoins de chaque société (formalisation de leur gestion, renforcement de leur organisation, montée en compétences techniques et accélération de leur développement commercial) » explique Issa SIDIBE.

Sur les dix années à venir, l'ambition de Comoé Capital est de financer une cinquantaine d'entreprises, soit un rythme de 3 à 5 prises de participation par an.

Au-delà de ses objectifs financiers, Comoé Capital a pour mission de soutenir des entreprises capables de générer des impacts sociaux, économiques et environnementaux positifs au bénéfice de leurs parties prenantes. En effet, l'objectif de Comoé Capital sur 10 ans, est de créer ou maintenir plus de 2000 emplois formels, impacter directement ou indirectement plus de 1400 fournisseurs, favoriser le développement du capital humain à travers la formation de milliers d'employés et enfin augmenter la contribution fiscale des entreprises partenaires à travers le développement de leur activité, le renforcement de leur gouvernance et la mise en place de bonnes pratiques de gestion aux standards internationaux.

Jean-Michel Severino, Président d'Investisseurs & Partenaires, explique : "Au nom de l'ensemble des actionnaires de IPDEV2, Investisseurs & Partenaires est très heureux de franchir cette nouvelle étape, deux ans après avoir démarré les travaux de création de Comoé Capital. Nous sommes convaincus que le talent de son Directeur Général, Issa Sidibé et l'engagement de ses éminents actionnaires lui permettront de réussir sa mission et d'accompagner la croissance des jeunes pousses prometteuses du pays. Comoé Capital s'inscrit ainsi naturellement dans la mission d'I&P de promouvoir l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs à travers de nombreux outils de financement. Comoé Capital contribuera activement à l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial Ivoirien et pourra compter sur le réseau de 10 fonds d'impact déployés par IPDEV2 dans 10 pays d'Afrique pour partager et diffuser son expérience."

DES ACTIONNAIRES DE RENOM ET UN FORT ANCRAGE LOCAL

Pour mener à bien sa mission, Comoé Capital peut compter sur les apports financiers, stratégiques et opérationnels d'acteurs de renom de l'économie ivoirienne. Comoé Capital a levé un capital de 4,4 Milliards FCFA auprès d'entreprises et investisseurs Ivoiriens et internationaux parmi lesquels :

Le Groupe NSIA à travers NSIA Banque, NSIA Vie Assurance CI, NSIA Vie Assurance Togo ;

Orange Côte d'Ivoire ;

SGBCI ;

Eurofind Participation ;

Yasser Ezzedine via sa société d'investissement Hotter.

Comoé Capital gère également le premier fonds dédié aux PME du secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire, financé par la Fondation Jacobs.

Comoé Capital bénéficie enfin de l'appui du groupe de l'Agence Française de Développement, qui a financé une partie des coûts de mise en œuvre du fonds et apporte des subventions d'assistance technique aux PME accompagnées.

En vertu de sa mission, Comoé Capital vise à apporter une contribution complémentaire aux dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat en place en Côte d'Ivoire, et à collaborer avec tous les acteurs de l'environnement des PME et des Start-up, dans une logique de consolidation de l'écosystème entrepreneurial.

A PROPOS

LES COFONDATEURS

Issa SIDIBE

Issa a travaillé en tant que consultant Risques bancaires et auditeur interne pour le compte de groupes bancaires (Crédit Agricole, Société Générale, BPCE) en France et au Luxembourg. Il a ensuite rejoint le fonds d'investissement Cauris Management à Abidjan, avant de cofonder 2 années plus tard TaxiJet, une start-up abidjanaise inspirée d'Uber. Il travaille depuis 2016 à la structuration et au montage de Comoé Capital. Issa est titulaire d'un diplôme d'ingénieur à l'INPHB de Yamoussoukro (ex-INSET) et d'un Master of Science de HEC Paris.

A propos d'Investisseurs et PartenairesInvestisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d'impact investing dédié aux petites et moyennes entreprises d'Afrique Subsaharienne. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans plus de 80 entreprises, basées dans 15 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d'importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. I&P a ouvert six bureaux locaux, à Abidjan, Accra, Antananarivo, Dakar, Douala et à Ouagadougou. www.ietp.com

LES ACTIONNAIRES DE REFERENCE

Groupe NSIA

La Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance, abrégée NSIA, a été créé en janvier 1995 par Jean Kacou Diagou. NSIA est un groupe financier africain offrant, par le professionnalisme et l'engagement de ses équipes, des solutions compétitives et innovantes en assurances et en banque, en vue de fournir au client, PROTECTION et FINANCEMENT et participer ainsi au développement économique et social des pays.

Par croissance organique et externe, NSIA est aujourd'hui présent dans douze (12) pays de l'Afrique Centrale et Occidentale (Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Ghana, Togo, Bénin, Nigéria, Cameroun, Gabon, Congo Brazzaville, Sénégal). Aujourd'hui le groupe est dirigé par Janine Kacou Diagou et se compose en deux pôles:

Le Pôle Assurances du Groupe NSIA est constitué de 20 filiales dont 12 en non vie et 8 en vie

Le Pôle Banque du Groupe NSIA, est composé de NSIA Banque en Côte d'Ivoire et en Guinée

Site web: www.groupensia.com

Orange Côte d'Ivoire

Orange Côte d'Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d'Ivoire avec plus de 13 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises.

Orange Côte d'Ivoire a révolutionné le mobile banking en Côte d'Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d'effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d'argent, le paiement de factures, la collecte de fonds.

En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l'AFAQ- AFNOR, Orange Côte d'Ivoire réaffirme son positionnement d'entreprise citoyenne et son attachement à la Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel compétent et qualifié qui bénéficie de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange Côte d'Ivoire d'être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016 et 2017.

L'entreprise a également :

obtenu le Premier Prix Santé et Sécurité au Travail en 2013

racheté les opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso

réalisé une participation de 6,48% au capital d'Afrimarket

Visitez nos sites : www.orange.ci / www.business.orange.ci.

Suivez nous sur les réseaux sociaux : Facebook : https://www.facebook.com/orangecotedivoire / Twitter : https://twitter.com/CI_Orange

SGBCI

Société Générale est l'un des principaux groupes de services financiers à l'échelle mondiale. S'appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable. Son ambition : être la banque relationnelle, référent sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes.

La Société générale de banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) a été fondée en 1962 avec la participation de l'État et de plusieurs partenaires financiers internationaux. En 2014, SGBCI se place à la première place des banques en Côte d'Ivoire avec 68 agences, 121 distributeurs automatiques de billets, 479 terminaux de paiement électronique, plus de 1200 collaborateurs et plus de 350 000 clients particuliers, professionnels, entreprises et institutions. La SGBCI fournit des services bancaires aux particuliers aussi bien qu'aux entreprises.

Site web: www.societegenerale.ci/fr/

Eurofind

Le Groupe EUROFIND a démarré ses activités industrielles et commerciales en Côte d'Ivoire en 1972, avec des partenariats et assistances techniques de sociétés de renommée internationale. Après différentes phases d'investissements, le groupe s'est fixé trois axes de développement industriel: la métallurgie, la chimie et l'alimentaire.

Les activités du groupe sont basées à Abidjan en Côte d'Ivoire avec des filiales présentes dans 4 pays de la sous-région. Le Groupe EUROFIND veut, à son niveau, contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique.

L'ambition du groupe, dont la gestion est assurée par une équipe jeune et dynamique, est de rester leader de la sous-région dans ses domaines d'activités. Sa politique est basée sur une gestion rigoureuse, des investissements dans des équipements et technologies de pointe, une démarche qualité en continu et une politique sociale attentive. Fidèles à ses valeurs, l'objectif du Groupe est de développer une industrie dynamique au service de l'Afrique. A ce jour le Groupe EUROFIND est dirigé par Adham EL KHALIL, Président Groupe Afrique.

Site web: www.eurofindgroup.com

Yasser EZZEDINE

Yasser Ezzedine est un entrepreneur de renom qui a investi dans plusieurs secteurs allant de la grande distribution à l'immobilier en passant par la microfinance, la banque et l'industrie etc. Il est à l'initiative de la création du premier mall de Côte d'Ivoire (SOCOCE II Plateaux). En 2002, il rachète au groupe Unilever la Compagnie de Distribution de Côte d'Ivoire (CDCI) et en fait l'un des leaders de la grande distribution en Côte d'Ivoire. En 2016, la société compte 153 magasins et cinq (5) enseignes.