Ile Maurice: Pâques - Enfermés dans leur coquille

Pour Marie Janette, le plus important, en ce moment, c'est l'état de sa maison et celui de ses proches. Le problème, c'est que les parties en bois «inn pouri net. A tou moman, ou riské trouv mwa pé dormi déor». D'autre part, comme tous ses proches sont dans la même situation qu'elle, Marie Janette ne compte pas leur rendre visite. «Sa dimans la nou pou lakaz mem. Kouma enn zour normal. Si ou vini ou riské mem bliyé ki éna Pâques !»

Mais Marie Janette a de la chance. Ses ados sont en âge de comprendre. «Zot dir mwa 'mama lesli, si to péna kass, to pa pou al kokin. Zot al lékol vant vid parfwa. Mwa, éna dé fwa, mo bwar enn gorzé délo mo dormi.»

Marie Janette Vythelingum, elle, en a quatre. Les plus grands se sont mariés, il lui reste ses deux petits qui ont 13 et 14 ans. Son mari est décédé, depuis longtemps déjà. «Mo pa travay la plipar di tan. Mo al lav linz pou dimounn kan gagné oubien mo al dan karo. Mé mo péna travay fix», explique-t-elle. Ses deux grands ont eux-mêmes leurs problèmes.

Déjà, au quotidien, la vie est un chemin de croix. Ils parviennent à peine à joindre les deux bouts. Comme ces mamans, que nous avons rencontrées à Riche-Terre, qui essaient, bon gré, mal gré, de faire contre mauvaise fortune bon cœur. «Ou pa kav koné kouma léker fermal kan ou bizin dir ou zanfan 2 an ki pa pou kav donn li enn dizef sokola. Sirtou kan li pou trouv so bann kamarad pé gagné», déplore Christina Robertson, mère célibataire, avec trois enfants.

