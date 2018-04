Ile Maurice: Showkutally Soodhun sera le huitième président de la République

Les Chagos et le Brexit. C'est sur ces deux dossiers que porteront essentiellement les discussions entre le Premier… Plus »

Mo bann ser konpatriot, bonswar. Je suis fier d'être avec vous aujourd'hui en tant que président de la République. C'est un honneur auquel je ne m'attendais pas. Je remercie mon créateur, mes parents et sir Anerood Jugnauth pour sa confiance. J'ai toujours été l'un de ses préférés, même s'il arrive que ma langue fourche. Aujourd'hui, c'est ma récompense. Je me rappelle comment, petit, j'allais à l'école en marchant, lui était à bicyclette, il s'arrêtait, il me donnait un lift, je m'asseyais sur le cadre. Aujourd'hui, je suis président. Et bien sûr, je n'oublie pas mon bon ami Pravind, son fils, notre Premier ministre que je remercie chaleureusement. Maintenant je vais pouvoir profiter de la vie dans le jardin de Réduit. Je vais inviter quelques princes d'Arabie saoudite pour prendre le thé bientôt.»

La propulsion de Showkutally Soodhun à la présidence entraînera ainsi une élection partielle dans son fief, la circonscription n° 40. Cette fois, Lepep compte bel et bien participer à cette partielle. Les paris sont ouverts. Mais d'ores et déjà, les critères sont définis : le candidat devra avoir un garde du corps qui possède un revolver.

Selon nos renseignements, Showkutally Soodhun prévoit de soumettre sa lettre de démission comme député à la speaker de l'Assemblée nationale lors de la prochaine séance parlementaire afin de pouvoir prendre sa place au Réduit. La nomination de l'ancien vice-Premier ministre et ministre du Logement et des terres aurait déjà été inscrite à l'agenda de la prochaine séance. Une majorité simple au sein du Parlement avalisera cette nomination.

