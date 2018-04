Sénégal: Taïba Niassène - Les guides religieux invités à prier en faveur de la paix sociale

"Nous ne pouvons pas ne pas prier pour le pays et pour le président de la République. Le Sénégal nous appartient et nous devons prier en premier pour celui qui le dirige. Ses réussites sont celles de tous les citoyens", a réagi Serigne Mahy Niasse, vice-khalife de la communauté niassène.

S'adressant aux membres de la famille de Baye Niasse et aux disciples, Diène Farba Sarr a notamment insisté sur la dimension spirituelle mondialement reconnue de Baye Niass et sur l'importance des prières à formuler pour le pays et pour le chef de l'Etat.

"Le président de la République, Macky Sall, sollicite vos prières pour la réussite des négociations engagés avec divers syndicats et pour la paix sociale au Sénégal sans laquelle le développement n'est pas possible", a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle de cette manifestation religieuse organisée à Taïba Niassène dans le département de Nioro du Rip.

