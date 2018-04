Afrique: Fortunes diverses pour Lions et Pharaons

Le duo sénégalo-égyptien de Liverpool a encore frappé. Celui de Stoke City a pris l'eau. Des paires marocaines ont brillé en Turquie et aux Pays-Bas

En attendant la Coupe du Monde de la FIFA en juin prochain, FIFA.com vous fait suivre la route des internationaux africains vers la Russie en faisant le point chaque lundi sur leurs performances du week-end.

Les plus en vue

Il n'y a pas un week-end où l'on ne parle pas de lui : Mohamed Salah a encore frappé. L'ailier égyptien a offert la victoire à Liverpool samedi face à Crystal Palace en trouvant le chemin des filets à la 84ème minute (2:1). Son coéquipier sénégalais Sadio Mané avait égalisé quelques minutes plus tôt pour les Reds.

Le duo égypto-sénégalais de Stoke City composé de Mame Biram Diouf et Ramadan Sobhi a, lui, été beaucoup moins à son avantage face à Arsenal. Les deux joueurs ont même été remplacés, Diouf pour blessure. Les Gunners se sont imposés 3:0 pour le plus grand bonheur d'un autre Egyptien, Mohamed El Neny, sorti également avant le terme.

En Turquie, un autre Pharaon s'est fait remarquer : Mahmoud Hassan, alias Trezeguet. L'attaquant égyptien a inscrit le second but de Kasimpasa - son neuvième de la saison - face au Göztepe de Demba Ba, muet ce week-end (2:0).

Le buteur marocain Aatif Chahechouche a lui aussi inscrit le second but de son club, Fenerbahçe, lors du succès 5:0 sur le terrain de Kayserispor. Un match auquel a participé son compatriote et coéquipier Nabil Dirar, crédité d'un bon match.

Deux Lions de l'Atlas se sont également mis en évidence aux Pays-Bas. Encore excellent face à Groningue, Hakim Ziyech a ainsi délivré une magnifique passe décisive pour Justin Kluivert, contribuant au triomphe de l'Ajax Amsterdam à l'extérieur (1:2). De son côté, Younes Mokhtar a marqué sous les couleurs du PEC Zwolle face au Sparta Rotterdam (2:0).

L'attaquant nigérian Sadiq Umar a, lui, connu une soirée contrastée face au PSV Eindhoven. S'il a marqué son quatrième but de la saison, le grand attaquant du NAC Breda (1m92) a également trompé son propre gardien lors de la défaite de son équipe. Pas sûr que cela convainque Gernot Rohr qui ne l'a toujours pas appelé à rejoindre les Super Eagles.

Joel Obi a, lui, eu cette joie récemment. A croire que cela lui a donné des ailes, puisque le milieu de terrain nigérian, qui n'a certes pas inscrit le moindre but en 15 sélections, a marqué sous les couleurs du Torino ce week-end lors du succès 4:0 face à Cagliari. (Torino qui a prêté Sadiq Umar au Nac Breda cette saison).

En Allemagne, le but du défenseur sénégalais Salif Sané n'a pas permis d'éviter la défaite d'Hanovre face à Leipzig (2:3). En France, celui du milieu de terrain de Guingamp Moustapha Diallo a en revanche permis au club breton d'empocher trois points précieux face à Bordeaux (2:1).

La stat

29 - Les week-ends passent et les records s'accumulent pour Mohamed Salah. L'ailier égyptien a inscrit son 29ème but sous les couleurs de Liverpool et devient co-meilleur buteur africain sur une même saison de Premier League, à égalité avec Didier Drogba. L'Ivoirien avait établi ce record lors de la saison 2009/10 sous les couleurs de Chelsea

Entendu...

"Nous avons appris de nos erreurs au Brésil et aujourd'hui, l'heure est venue de les corriger et de faire de notre mieux" - Ogenyi Onazi, milieu de terrain du Nigeria