Sénégal: Semaine nationale de la jeunesse - Les jeunes invités à s'inspirer de la marraine et du parrain

Quant à la Première dame, Mariame Sall que vous avez décidé de choisir comme marraine, militante des causes sociales, elle pourrait mériter cette distinction pour son engagement dans la lutte contre la pauvreté et la défense des personnes vulnérables», a révélé le Président Macky Sall.

Ainsi, «à feu le capitaine Mbaye Diagne officier émérite dont la bravoure et le sens élevés du devoir sont reconnus par toute la communauté internationale, je renouvelle à sa famille les condoléances et surtout l'expression de mon affection.

«Inspirez-vous de la marraine et du parrain de la présente édition, citoyens modèles dont le patriotisme et l'altruisme sont offerts en exemple à la jeunesse». C'est en substance l'invite du président à l'endroit des jeunes qui ont choisi comme parrain, feu capitaine Mbaye Diagne et comme marraine, la Première dame, Marième Sall.

