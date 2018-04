Sénégal: Protection de la biodiversité marine - L'Afd octroie une subvention de plus de 3 milliards de FCFA,

«A travers cette subvention, l'Afd poursuit son action et apporte son soutien à la construction du pays », a déclaré à son tour, Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal. Selon le diplomate, le projet vise la conservation et la mise en valeur durable des mangroves dans les aires marines protégées de Bamboung, Sangomar, Niamone-Kalounayes et Kassa Balantacounda.

Le ministre de l'Economie a saisi cette occasion pour saluer ce nouveau soutien de l'Afd qui témoigne, une fois de plus, de l'excellence des relations entre nos deux pays et constitue un jalon important de la coopération financière.

La convention de financement a été signée par Amadou Ba, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal. M. Ba a expliqué que cette subvention est destinée à financer le projet d'amélioration de la biodiversité des aires marines protégées communautaires.

